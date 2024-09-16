النصر السعودي يتعادل مع الشرطة العراقي في النخبة الآسيوية

تعادل فريق النصر السعودي مع مضيفه الشرطة العراقي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب بغداد الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

بادر النصر بالتسجيل عن طريق سلطان الغنام في الدقيقة الرابعة عشرة، وأدرك الشرطة التعادل بعد 10 دقائق بتوقيع محمد داود.

وسيطر نادي النصر السعودي، على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ وصلت إلى 56.2% وخلق 7 فرص من أجل التسجيل، بينما الشرطة العراقي صنع 3 فرص فقط.

واصل نادي النصر السعودي، سيطرته على الكرة في الشوط الثاني، من أجل تسجيل الهدف الثاني لكن محاولات الفريق الأصفر باءت بالفشل.

وشهدت المباراة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن النصر السعودي، في مواجهة الشرطة العراقي بسبب إصابته بعدوى فيروسية.

ومن المقرر أن يلتقي النصر مع فريق الريان في مباراته القادمة بدوري أبطال آسيا يوم 30 سبتمبر الجاري.

وكان النصر قد تعادل مع الأهلي بهدف لمثله، الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أرقام تاريخية..

ويشارك النصر للمرة الثامنة في دوري أبطال آسيا، وحقق فوزا واحدا فى مبارياته الافتتاحية في النسخة الأخيرة ضد بيرسيبوليس الإيراني 2-0، وتعادل في 5 مباريات وخسر لقاء.

فيما يشارك الشرطة العراقي للمرة الخامسة في تاريخه بدوري أبطال آسيا، وهو ثاني أكثر الفرق العراقية مشاركةً بالبطولة بعد القوة الجوية (6 مرات).

ولم يحقق الشرطة الفوز في مبارياته الافتتاحية في المشاركات الأربع السابقة حيث خسر 3 مباريات وتعادل في واحدة.