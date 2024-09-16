ضخ كميات جديدة من أدوية الأورام والقلب والسكر في الأسواق

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية، وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:

SUGARLO FCT PLUS 50/ 850MG 30, CONCOR 5 PLUS FILM C.TABS 5MG 30, UR-AID SACHET EFF 12 5G, PRISOLINE DROPS E.E.N 15ML, GLUCOVANCE FILM C.TABS 5MG

وللاطلاع على #قائمة_الأدوية التي تم تعزيز كمياتها اضغط على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/3v5fkhx7

كما يمكنكم معرفة #المثائل_والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط التالي:

‏http://eservices.edaegypt.gov.eg/EDASimilars/

إذا كان لديكم أي استفسارات، يرجى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301.

أو استخدام خدمة توافر على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الاستفسار-عن-توافر-المستحضرات-الدوائية/

وستقوم الهيئة بالمشاركة بالتحديثات المتعلقة بجميع المستحضرات المهمة تباعاً.