إنشاد ديني ضمن احتفالات ثقافة الفيوم بالمولد النبوي الشريف 

قدم فرع ثقافة الفيوم، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وفي هذا السياق شهدت نقابة الزراعيين بالفيوم، احتفالية المولد النبوي الشريف، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تضمنت لقاء بعنوان "نبي الهدى".

تحدث في الاحتفالية الشيخ محسن سعد عن وضع المجتمعات فترة ما قبل الإسلام، حيث كانت تعيش في شتات ومعارك متواصلة على أبسط الأشياء، كما كانت المرأة تتعرض للإهانة، حتى جاء الإسلام وجمع شمل المجتمعات، وكرم المرأة وكبار السن، وحفظ للمجتمع احترامه ومكانته، وأعطى للكبير والصغير حقه، ثم استشهد ببعض قصص النبي الكريم.

أعقب ذلك عرض فني للتنورة، وبعض الفقرات الغنائية لأعضاء فرقة الموسيقى العربية، ثم قدمت فرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي عددا من الابتهالات والأغنيات الدينية المميزة منها "بحبك وأريدك، محمد يا رسول الله، عليك صلاة الله وسلامه، اللهم صل وسلم وبارك عليه".

أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، والدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، وسماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم، والدكتور علاء الشيلابي نقيب الزراعيين بالفيوم، وقدمها الفنان محمود عبد المعطي.

الصالون الثقافي يحتفي بالفنان عزت زين..

من جانب آخر، واستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم، شهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية ثاني فعاليات الصالون الثقافي، احتفاء بالفنان عزت زين، والذي عرف بلقب "مولانا" لدوره المتميز في مسرحية قواعد العشق الأربعون وتجسيده لشخصية "جلال الدين الرومي" ويذكر أن "زين" قد شارك في أكثر من 40 مسلسلا تليفزيونيا، أبرزهم دوره في مسلسل الحشاشين، السهام المارقة، الاختيار 2، لعبة نيوتن، الطاووس، بطلوع روح، خيط حرير، إلى جانب عدد من المسرحيات.

بدأ اللقاء الذي أداره الشاعر محمود فراج، بكلمة ترحيب للحضور من مدير المكتبة ياسمين ضياء، أعقبها كلمة الأديب عزت الدسوقي رئيس مجلس إدارة الصالون الثقافي، تحدث فيها عن أهداف الصالون الثقافي، كما وجه الشكر للفنان عزت زين، ثم عرض فيديو قصير عن أعماله.

وفي كلمته، تحدث "زين" عن مسيرته الفنية، وبعض القصص والحكايات وراء أعماله، كما أعرب عن سعادته لتواجده بمركز طامية، ثم وجه عددا من النصائح للموهوبين في جميع المجالات؛ مؤكدا على أهمية المثابرة، والسعي وراء حلمه، وأن يكون لكل منهم شخصيته المتفردة وألا يسعى لتقليد غيره.

تلى ذلك عرض عدد من المواهب الشابة من أبناء طامية، حيث تغنت الموهوبة أحلام بأغنيات من الزمن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم منها "هذه ليلتي، وسيرة الحب"، وفقرات إنشاد ديني في مدح الرسول لكل من المنشد عبد الرحمن القاياتي، وحنين جبريل، ثم قدم الشاب أحمد عاطف مشهدا تمثيليا، واختتم اللقاء بحوار مفتوح ومداخلات من الحضور.

جاء ذلك بحضور الإذاعي الدكتور ربيع السيسي، ومحمد البحيري، ورشا صالح رئيس قسم حقوق الانسان بمجلس مدينة طامية، وكمال هديب رئيس الشئون التنفيذية بإدارة طامية التعليمية، وعدد من المواهب الشابة في المجالات المختلفة.