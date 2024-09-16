نور علي تسير على خطى أميرات ديزني في مهرجان الفضائيات العربية (فيديو)

خطفت النجمة السورية نور علي عداسات الصحافة والإعلام بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء بمهرجان الفضائيات العربية بدورتها الـ15 الذى اقيم أول أمس في أحد الفنادق الكبرى.

وبدت نور علي بإطلالة ساحرة، حيث أرتدت فستان طويل مجسم، ينتمى لقصة الكورسية، صمم من قماش الحرير لون البينك عكس الفستان قوامها الرشيق مما جعلها تشبه أميرات عالم ديزني.

واختارت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي وراء ظهرها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وحصدت نور علي جائزة عن دورها في مسلسل لعبة الحب الذي شاركت فيه برمضان 2024.

حضر الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد السقا، باسم سمرة، غادة عبد الرازق، مي عمر، المخرج محمد سامي، أحمد فهمي، أحمد رزق، عبير صبري، وفاء عامر، نيكول سابا، معتصم النهار، ماجد المصري، محمد علاء، مصطفى أبو سريع وأحمد العوضي ورياض الخولي ودنيا المصري وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

نور علي

نور علي من مواليد 8 نوفمبر 1995 ممثلة سورية.

مسيرتها الفنية

خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية 2018، لعبت دور سارة في مسلسل وهم 2018، حققت شهرة كبيرة بعد أدائها دور الخادمة دينا في مسلسل عروس بيروت 2019.