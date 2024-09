سيلينا جوميز تكشف حقيقة خطوبتها في حفل جوائز إيمي 2024

ظهرت الممثلة والمطربة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية سيلينا جوميز أمس برفقة صديقها خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأمريكية لأعمال الشاشة الصغيرة إيمي 2024، لتأجج شائعات خطبتها.

وبحسب موقع E NEWS، ارتدت سيلينا جوميز نجمة فيلم Only Murders in the Building خاتمًا من الألماس على إصبعها الأيسر لدى ظهورها بمسرح "بينكوك.

وأثار خاتم سيلينا جويز، وهو خاتم بلاتيني مرصع بالألماس – شائعات خطبتها لصديقها المنتج بيني بلانكو .

ويعد كان الخاتم واحدًا من العديد من القطع التي اختارتها سيلينا من تيفاني آند كو لترتديها مع فستانها الأسود من رالف لورين.

وبالإضافة إلى الخاتم الماسي من مجموعة تيفاني فيكتوريا للمجوهرات، ارتدت سيلينا أيضًا أربعة خواتم أخرى من تيفاني آند كو، بالإضافة إلى سوار من الماس من البلاتين وسوار قفل من الذهب الأبيض.

واختتمت سيلينا جوميز إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية المتدلية من البلاتين من العلامة التجارية الفاخرة.

وتوجهت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا إلى الحفل بحثًا عن المزيد من الجوائز، فبجانب ترشيحها الأول لجائزة إيمي للتمثيل عن أدائها في مسلسل Only Murders in the Building، فقد حصلت أيضًا على ترشيح كمنتجة في فئة أفضل مسلسل كوميدي.

وتأتي جوائز إيمي بعد شهر واحد من إشاعات الخطوبة التي أثيرت بين سيلينا جوميز وبيني -الذي كانت تواعده العام الماضي- في الثامن من أغسطس، نشرت مغنية "Love On" صورة لها مع المنتج الموسيقي مع رمز قلب موضوع على يدها .

وكشفت سيلينا جوميز أنها وصديقها يستعدان للزواج وكما ذكرت سيلينا جوميز في مقابلة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري مع مجلة فانيتي فير ، "نحن نحاول حماية المشاعر الجميلة التي تدور بيننا."

الجدير بالذكر أن جوائز إيمي انطلقت لأول مرة في يناير 1949، حيث تم توزيع ست جوائز فقط، ومع مرور السنوات، تضاعف عدد الفئات بشكل كبير، حتى أصبح هناك ثلاث منظمات شقيقة تعمل معًا لتكريم أفضل الأعمال التلفزيونية. حيث تقدم أكاديمية التلفزيون جوائز إيمي برايم تايم وجوائز إيمي للفنون الإبداعية، بينما تقدم الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التلفزيونية جوائز إيمي النهارية التي تحتفي بالمسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية، في حين تقدم الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية الجوائز الدولية.