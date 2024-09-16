التوجه لأسرة المتوفى.. أول قرار لـ أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي تامر مجدي، إنه بعد لحظات من الآن سيخرج لاعب الزمالك أحمد فتوح من محكمة مطروح إلى قسم العلمين في مأمورية خاصة دون وجود أي متهمين معه بعد قرار إخلاء سبيله بكفالة.

وأضاف مجدي، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة "صدى البلد": «حصلت على تصريحات خاصة من أسرتي المتوفي وأحمد فتوح، حيث ترفض أسرة المتوفي تماما الصلح وقبول الدية».

اللاعب سيتوجه إلى أسرة المتوفي لتقديم واجب العزاء

وتابع: «أحمد فتوح وضع شيكا بقيمة تبدأ من مليون إلى 1.7 مليون جنيه في هيئة المحكمة، كما أن اللاعب فور خروجه من قسم العلمين سيتوجه إلى أسرة المتوفي لتقديم واجب العزاء والتفاوض مع أسرة المتوفي حول الصلح ودفع الدية».

وأردف: «محامي اللاعب أحمد فتوح طالب خلال جلسة محاكمته بدفع الدية لأسرة المجني عليه والإفراج عن المتهم، بينما أكد محامي المجني عليه أنه لا نية لدي أسرة المتوفى للتصالح مع أحمد فتوح، مطالبا بالقصاص العادل.

قدم المستشار أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح لاعب الزمالك، خلال جلسة محاكمته فى واقعة دهس أمين شرطة على طريق العلمين، شيك بـ 35 كيلو جراما فضة بما يعادل مليون و750 ألف جنيه دية شرعية لأسرة ضحية المجنى عليه، الأمر الذي أخذت به المحكمة وقررت إخلاء سبيل لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه.

إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك

وقررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية دهس المواطن أحمد السيد على طريق الساحل، والتسبب في مقتله بالخطأ، والقيادة تحت تأثير المخدر.

ومن جانبه رفض محامي ضحية أحمد فتوح التصالح وطالب بالقصاص العادل، كما قالت ابنة الضحية إن جثة والدها كانت عبارة عن قطع ولا يمكن التسامح أو التصالح على هذه الجريمة.

كما طالب محامي ضحية دهس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، بتعويض مدني مليون جنيه مؤقت، وبتوقيع أقصى عقوبة عليه.



ووصل اللاعب إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام، كما حرص عدد من أصدقاء فتوح وأقاربه من بينهم شقيقه وشقيق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، على التواجد فى المحكمة دعما للاعب الزمالك.

و حضر عدد كبير من أقارب أمين الشرطة المجني عليه من بينهم ابنته الصغيرة، لحضور جلسة المحاكمة.

كانت النيابة العامة أحالت لاعب الزمالك أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له عدة اتهامات من بينها قتل أمين شرطة عن طريق الخطأ بأن صدمه بسيارة كان يقودها بسرعة كبيرة تجاوزت السرعات المقررة قانونا تحت تأثير المخدر، وحيازة مواد مخدرة هى جوهر الحشيش بقصد التعاطي.



وفى أولى جلسات محاكمته طالب الدفاع الحاضر عنه بإخلاء سبيله للبدء فى اتخاذ إجراءات دفع الدية والتصالح مع أسرة المجني عليه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب وأجلت القضية إلى جلسة اليوم.