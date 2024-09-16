محافظ شمال سيناء يسلم عقود 20 منزل بدوي ببئر العبد

سلّم اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، عقود عدد 20 منزلا بدويًا بحي الصبيحات بقرية التلول في مركز بئر العبد، للمواطنين المستحقين.

جاء ذلك بعد بنائها بتكلفة 12 مليون جنيه، وسط حشد من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية وأهالي قرية التلول.

وأوضح المحافظ، أن المنازل البدوية تتناسب مع طبيعة السكان في المنطقة، حيث يحتوي كل منزل على غرفتين وصالة ومضيفة «صالة استقبال للضيوف والزائرين»، ومطبخ وحمام بمساحة 80 متر مربع، بجانب حوش بمساحة 40 متر مربع، ليصبح إجمالي مساحة المنزل 120 متر مربع، كامل المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة.

جاء هذا خلال زيارة المحافظ إلى قرية التلول بمركز ومدينه بئر العبد والذي تفقد خلالها مستشفى الطوارئ برمانة ودار المناسبات برمانة ومستشفى بئر العبد التخصصي ومدرسة التربية الخاصة ، بجانب لقاء المواطنين والمرضي الفلسطينيين.

محافظ شمال سيناء يلتقي المرضى الفلسطينيين بالنادي الرياضي بمركز بئر العبد …

وعقب جولته إلتقى محافظ شمال سيناء، عدد من المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم بالنادي الرياضي ببئر العبد، وأكد المحافظ علي اهتمام محافظة شمال سيناء بالمرضى الفلسطينيين وتقديم كافة الخدمات لهم بالمجان تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن النادي الرياضي ببئر العبد أستقبل منذ ديسمبر الماضي عدد 448 فلسطينياً من المرضى الفلسطينيين بعد انتهاء فترة علاجهم ومرافقيهم، وقرأ المحافظ الفاتحة علي أرواح الشهداء متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما واصل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، جولته التفقدية بمركز ومدينة بئر العبد، حيث تفقد مستشفى بئر العبد التخصصي، ومدرسة التربية الخاصة.

وخلال جولته بالمستشفي تفقد المحافظ مختلف الأقسام بجانب زيارة المرضى والاطمئنان علي الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم، وتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف والهدايا عليهم.

وخلال جولته بمدرسة التربية الخاصة قام المحافظ بتفقد الفصول الدراسية والفناء وأماكن إعداد الوجبات الغذائية وصالة الطعام ، بجانب توزيع حلوى المولد على تلاميذ المدرسة.

يشار إلى أن اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء يقوم بعدد من الجولات التفقدية بمركز ومدينه بئر العبد لمتابعة المشروعات المنفذة ولقاء المواطنين بالقرى النائية بدائرة المركز.