جامعة المنصورة تناقش تطوير العملية التعليمية

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لقاء مفتوح مع الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بالكليات النظرية، اليوم الأثنين ، بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة، لمناقشة التحديات الجوهرية التي تواجه الهيئة المعاونة من معيدين و مدرسين مساعدين في أداء مهامهم، والاستماع إلى آرائهم حول تطوير العملية التعليمية والبحثية.

أكد الدكتور شريف خاطر على اهتمام الجامعة الكبير بكوادرها البشرية، معتبراً أعضاء الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس شركاء أساسين في بناء المستقبل.



وأشار إلى أن الجامعة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل محفزة، وتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءتهم، وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل.

و من جانبه أوضح الدكتور طارق غلوش أن الجامعة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير البنية التحتية للبحث العلمي، من خلال إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للدراسات العليا على غرار المنصات العالمية يتم رفع المحاضرات عليها بشكل تفاعلي بمستوى عالى للتسهيل على الباحثين في قطاع الدراسات العليا، و نظام إلكترونى للملفات الخاصة برسائل الماجستير والدكتوراه، وتوفير التمويل اللازم للباحثين، حوافز النشر التي تقدم للباحثين الناشرين في مجلات دولية ذات معامل تأثير عالى، و إتاحة المعلومات حول الجهات الدولية المانحة للبعثات في الجامعات الأوروبية و الهيئات الدولية والإعلان عنها داخل الجامعة و على وسائل التواصل الإجتماعي.



كما أوضح أن الجامعة بصدد انشاء كلية للدراسات العليا تتضمن برامج بينية بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية في مختلف التخصصات، و كذلك خطة الجامعة لإنشاء مدينة البحوث والتي تضم معظم مراكز التميز البحثي والمعامل البحثية المعتمدة في الجامعة.