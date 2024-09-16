محافظ مطروح يستقبل رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين الدكتور سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، ومريم توفيق منسق وحدة حماية الطفل بالمحافظة.

تناول اللقاء التعريف بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وفقا للقانون 182 لسنة 2023 واستقلالية وجهود المجلس في حماية ودعم الطفل المصرى باعتباره اولى لبنات بناء المجتمع مع أهمية التوعية من خلال الأنشطة المختلفة ،وكذلك قيام المجلس بعمل فرع بكل محافظة ،ومنها محافظة مطروح لدعم جهود المحافظة في حماية الطفل والارتقاء به سواء صحيا أو اجتماعيا من خلال برامج التدريب والتوعية والوقاية والدعم النفسي للأطفال، بجانب دور وحدة حماية الطفل بالمحافظة وجهودها وأهميتها في إنقاذ الاطفال في حالات الطوارئ والخطر مع أهمية مشاركة فرع المجلس في لجان الحماية التى تنظم كل ثلاثة أشهر بالمحافظة ،كما يتابع المجلس القومي للطفولة والأمومة تنفيذ وإعادة أنشطة مبادرة دوى تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى وفقا للخصائص السكانية لكل محافظة ،كما يجرى الإعداد لانطلاق حملتى مناهضة زواج الأطفال والعمل على تغليظ عقوبة مسئولي الزواج المبكر والحفاظ على حقوق الأسرة والطفل مع التوعية ومراعاة طبيعة وخصوصية كل مجتمع محافظة كذلك أهمية التوعية بخطورة الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا والانترنت على الأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتنمية البشرية والتي على رأسها رعاية وحماية حقوق الطفل.

كما تم تناول أهمية التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية باعتبار مطروح أحد المنافذ الحدودية وبوابة مصر الغربية، وتناول اللقاء ورش العمل والتدريب التى ينظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة خلال هذا الأسبوع بمطروح ومنها تدريب وتوعية نحو ١٠٠ طفل و٢٥ معلم بمدارس مختلفة بالمحافظة على التوعية بمخاطر الانترنت وكذلك التعريف بالتنمية البشرية وتنمية قدرات الأطفال،مع انتهاء الفعاليات خلال الحفل الختامى بعد غدا الأربعاء بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

محافظ مطروح يناقش جهود استرداد أراضي الدولة …

وفي سياق آخر عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعاً اليوم الإثنين لمناقشة جهود استرداد أراضي الدولة بحضور المستشار يحيى الحوفى رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح واللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة وشبراوى منصور مدير الشؤون القانونية والاستاذ محمد الحوفى مدير الأملاك بالمحافظة

حيث ناقش الاجتماع الجهود المبذولة في عدد من حالات إسترداد أراضي أملاك الدولة بالمساحات والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها في إطار الصالح العام و الحفاظ على أموال وأملاك الدولة

ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة للإستفادة من الأحكام الصادرة لاسترداد أراضي الدولة بمحافظة مطروح مع التأكيد على تنفيذها على أرض الواقع ، موجها الشكر لجهود التعاون مع هيئة قضايا الدولة في استرداد أملاك الدولةوالحفاظ على المال العام.