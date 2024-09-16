وزير الرياضة يشهد اللقاء الحوارى" قعدة شباب "لطلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع مؤسسة "ال قرة للتنمية المستدامة"

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللقاء الحوارى" قعدة شباب "لطلاب الجامعات المصرية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة "ال قرة للتنمية المستدامة"، والذي يهدف الى التصدي لكافة اشكال الظواهر السلبية والمجتمعية بين الشباب، بالاضافة إلى فتح حوار بناء بين الشباب وقادة الفكر والمبدعين وأصحاب الرؤي.

حضر اللقاء الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس النواب ومؤسس "ال قرة للتنمية المستدامة"، الدكتور عمر الورداني، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الاستاذة منال ماهر الجميل، المدير العام لمؤسسة "ال قرة للتنمية المستدامة"، الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الدكتور طاهر نصر، أستاذ الموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، الفنان /عماد زيادة، الدكتور طارق الحصري، نائب وزير التخطيط الاسبق.

بالإضافة إلى بطلات مصر في رفع الاثقال الاولمبي والبارالمبي وهن: "سارة سمير ، فاطمة محروس، نادية فكري".

و أكد الدكتور أشرف صبحي خلال كلمته أهمية هذا اللقاء في تعزيز الحوار المفتوح بين الشباب و المفكرين والمبدعين، مشددًا على دور الوزارة في التصدي لكافة أشكال الظواهر السلبية التي تواجه الشباب في المجتمع المصري.

و أوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتوفير بيئة آمنة للشباب والنشء، تتيح لهم تبادل وجهات النظر وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم، وكيفية العمل على دعم قضاياهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

و أضاف وزير الشباب والرياضة أن اللقاء يعزز الحوار البناء بين الشباب و أصحاب الفكر والرؤية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قدرات الشباب وتوجيههم نحو مستقبل أفضل، ومشيدًا بالجهود المبذولة من مؤسسة "ال قرة للتنمية المستدامة" في هذا السياق.

و اختتم الدكتور أشرف صبحي حديثه بتأكيده على استمرار الوزارة في تقديم الدعم للشباب من خلال مثل هذه اللقاءات والبرامج التنموية التي تعزز مشاركتهم الفاعلة في بناء المجتمع.

الجدير بالذكر انه شارك في اللقاء (250) مشارك و مشاركة من القيادات الطلابية بجامعة المصرية من جامعات: "عين شمس، حلوان، الازهر، و جامعة القاهرة".