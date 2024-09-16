8 قرارات غلق وتشميع لمخالفات مدينة السادات

شنت إدارة التنمية وإدارة الامن والعلاقات العامة والاعلام وشرطة التعمير بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم حملة مكبرة نفذت خلالها 8 قرارات غلق وتشميع لكل البدرومات والوحدات المخالفة لشروط التعاقد والتخصيص بمختلف أنحاء المدينة.

جاء ذلك فى إطار الجهود التى يبذلها جهاز مدينة السادات للحفاظ على المظهر الحضارى بالمدينة، وبناء على تعليمات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أمين غنيم بضبط المخالفات والاشغالات بالمدن الجديدة، وتنفيذا لقرارات المهندس ياسر عبد الحليم حسن رئيس جهاز تنمية مدينة السادات.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار بغلق وتشميع وحدة سكنية محور خدمات الحى السادس لممارسة أنشطة (حضانة أطفال) لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص .

كما تم تنفيذ 5 قرارات غلق بدروم بالمنطقة السكنية العاشرة لممارسه نشاط (دروس خصوصية) لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص.

- كذلك تنفيذ 2 قرارين غلق بدروم بالمنطقة السكنية الثانية عشر لممارسه نشاط (دروس خصوصية) لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص.

وشدد رئيس الجهاز على جميع الإدارات المعنية بالمتابعة الدورية بالاحياء السكنية وضبط المخالفات بالمدينة والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار مخالفات تعرضة للمسائلة القانونية.