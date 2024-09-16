الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يواجه تهمتين

المشتبه به في محاولة
المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب

يواجه المشتبه به في محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية الرئيس السابق دونالد ترامب،  راين ويسلي روث، تهمتين مرتبطتين بحيازة السلاح.

 

ووجهت لروث تهمتا حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي، وفق ما أوردت وكالة فرانس.

 

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وراين ويسلي روث هو أميركي موال لأوكرانيا في الحرب مع روسيا اعتقل الأحد، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض فدرالي في فلوريدا بالولايات المتحدة.

 

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي"، الأحد، أن حادث إطلاق النار في ملعب ترامب للغولف "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.

 

عمدة مقاطعة بالم بيتش 

وفي مؤتمر صحفي عقده عمدة مقاطعة بالم بيتش وممثل عن جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أكد المسؤولون أن المشتبه في تنفيذ الهجوم كانت معه بندقية من نوع "كلاشينكوف"، ويحمل كاميرا من نوع "غو برو"، لتوثيق الحادث على ما يبدو.

 

وكان المشتبه به مختبئا بين الشجيرات في الملعب، على بعد 300 إلى 500 متر من ترامب.

 

واشتبك أفراد الجهاز مع المسلح وأطلقوا ما لا يقل عن أربع خزائن طلقات، وبعدها ألقى المسلح بندقيته وحقيبتي ظهر وأشياء أخرى وفر في سيارته سوداء اللون.

وأرسلت السلطات إنذارا للأجهزة في أنحاء الولاية مع بيانات السيارة.

 

ونجح مساعدو المأمور في مقاطعة مارتن في توقيف المشتبه به والقبض عليه على الطريق آي-95.

 

وأشار تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إلى أن راين، يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.

 

وبحسب الشبكة، فإن المشتبه به يعيش حاليا في هاواي، وسبق له أن دخل في عشرات المصادمات مع الشرطة، يعود بعضها إلى التسعينيات.

 

وينحدر روث من ولاية كارولينا الشمالية، وتشمل قائمة الاعتقالات التي جرت بحقه، حيازة مخدرات، والقيادة بدون رخصة، وفحص منتهي الصلاحية، وتشغيل مركبة بدون تأمين.

 

 

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