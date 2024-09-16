ثنائية الأبيض والأسود تكتسح إطلالات حفل جوائز إيمي 2024

تسابق نجوم ونجمات هوليوود لحصد لقب الأكثر أناقة خلال حفل توزيع جوائز أفضل الأعمال التليفزيونية إيمي 2024، في الحفل الذي أقيم أمس على مسرح بينكوك بلوس أنجلوس الأمريكية، إذ شهدت السجادة الحمراء للحفل عددًا من أجمل الإطلالات.

ظهرت الممثلة الشهيرة جينيفر أنيستون بفستان مميز بدون أكمام بتوقيع المصمم أوسكار دي لا رنتا، أما الممثلة آيو إدبيري فاختارت قماشة مميزة من بيت أزياء بوتيغا فينيتا، فيما بدت سيلينا جوميز في كامل أناقتها من بيت رالف لورين بإطلالة من المخمل تعيدك إلى حقبة الخمسينيات.

وخطفت ريس ويذرسبون الأنظار بثنائية الأبيض والأسود من كريستيان ديور، كما اختارت كوينتا برونسون التألق بالأسود من توقيع اللبناني جورج شقرا ضمن مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2024، وظهرت الفائزة بأفضل ممثلة عن دور مساعد إليزابيث ديبيكي بفستان ملكي من أزياء كريستيان ديور، ومجوهرات دي بيرز، وساعة فاشرون كونستانتين، وحذاء من ألدو.

وتألقت الممثلة الشهيرة فيولا ديفيس بفستان بالثنائية الملكية الأبيض والأسود من توقيع اللبناني زهير مراد، وخطفت مايا رودولف الأنظار بفستان ذا تصميم ناعم من بيت أزياء Chloé ضمن مجموعة خريف وشتاء 2024.

ومن الجنس الخشن، ظهر جوناثان بيلي ببدلة من جورجيو أرماني، وحذاء سانتوني، ومجوهرات دي بيرز، واختارت جانيل جيمس الأحمر الجرئ للظهور بفستان من توقيع بيت ماركيزا للأزياء، فيما ظهرت بري لارسون بفستان رائع من شانيل.

الجدير بالذكر أن جوائز إيمي انطلقت لأول مرة في يناير 1949، حيث تم توزيع ست جوائز فقط، ومع مرور السنوات، تضاعف عدد الفئات بشكل كبير، حتى أصبح هناك ثلاث منظمات شقيقة تعمل معًا لتكريم أفضل الأعمال التلفزيونية. حيث تقدم أكاديمية التلفزيون جوائز إيمي برايم تايم وجوائز إيمي للفنون الإبداعية، بينما تقدم الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التلفزيونية جوائز إيمي النهارية التي تحتفي بالمسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية، في حين تقدم الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية الجوائز الدولية.