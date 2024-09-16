الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

على هامش فعاليات المنتدى العربى السادس للمياه

وزير الري يلتقى رئيس المجلس العالمى للمياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لوى فوشون رئيس المجلس العالمى للمياه ، على هامش فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" المنعقد في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء للتباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس ، متوجهاً بالتهنئة لرئيس المجلس العالمى للمياه على نجاح "المنتدى العالمي العاشر للمياه" الذى عُقد في شهر مايو الماضى بإندونيسيا .

 

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كما توجه الدكتور سويلم بالشكر لـ فوشون على موافقته على الانضمام لعضوية اللجنة رفيعة المستوى لإسبوع القاهرة السابع للمياه ، وعلى رعاية المجلس العالمى للمياه الشرفية للأسبوع .

وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء، إلى أن  فعاليات الاسبوع هذا العام سوف تتضمن ايضا تنظيم الاسبوع الافريقى للمياه وهو ما يعكس حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

ومن جانبه اعرب  فوشون عن تطلعه للمشاركة، بجانب عدد من اعضاء المجلس العالمى للمياه، فى عدد من الجلسات رفيعة المستوى بالاسبوع، وهو ما سيعد فرصة للاعداد للمنتدى العالمى القادم للمياه المقرر عقده فى المملكة العربية السعودية .  

 

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