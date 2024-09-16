سحر الساتان يعكس قوام روجينا (صور)

لفتت النجمة روجينا انتباه الجميع بإطلالتها خلال حضور مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 15، الذي أقيم أول أمس في أحد الفنادق الكبرى.

وبدت روجينا بإطلالة ناعمة مفعمة بالأناقة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمى لقصة ألوان شولدر، صمم الفستان من قماش الساتان الناعم بلون اللافندر وزين بزهرة كبيرة من أعلى كتف.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

حضر الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد السقا، باسم سمرة، غادة عبد الرازق، مي عمر، المخرج محمد سامي، أحمد فهمي، أحمد رزق، عبير صبري، وفاء عامر، نيكول سابا، معتصم النهار، نور علي، ماجد المصري، محمد علاء، مصطفى أبو سريع وأحمد العوضي ورياض الخولي ودنيا المصري وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

روجينا

روجينا من مواليد 16 أبريل 1973، ممثلة مصرية.

عن حياتها

حاصلة على شهادة البكالوريوس بالتمثيل والإخراج من «المعهد العالي للفنون المسرحية». وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين بدأت أول الخطوات الفنية خلال المشاركات الصغيرة بالأعمال التلفزيونية، وكان هذا أثناء دراستها في المعهد. إلا أنها ظهرت بقوة من خلال مسلسل «العائلة» عام 1994، وفي السينما مع يوسف شاهين في فيلم «المصير» عام 1997. إستطاعت الحصول على أدوار البطولة في الأعمال التلفزيونية منذ ذلك الحين وما زالت.

حياتها الأسرية

تزوجت وهي بسن صغيرة من أستاذها بالمعهد الممثل والمخرج أشرف زكي، وهو شقيق الممثلة ماجدة زكي، ولديهما ابنتان هن «مايا» التي دخلت مجال الإخراج و«مريم».