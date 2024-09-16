مواطنة تستغيث بوزيرة التضامن: اطلب عودة المعاش بعد ثبوت احقيتى

كنت أصرف معاش "تكافل وكرامة" لاستحقاقى له وحمدنا الله على ذلك رغم قلة المعاش الذى لايفى بحاجات أسرتى الفقيرة ورغم ذلك فوجئت بتوقف المعاش بسبب امتلاك زوجى لسيارة، وهنا بدأت رحلتى مع العذاب والتنقل بين إدارات المرور حتى أحضرت الاستعلام الأمني من الإدارة العامة لمرور القاهرة لى ولأسرتى بتاريخ 5/29 /2024 والذى أكد عدم وجود بيانات تؤكد امتلاك زوجى وأسرتى سيارة.

وتوجهت بالخطاب إلى وحدة دهشور الاجتماعية ولكن منذ 5 أشهر وأنا فى انتظار لا أعلم له موعد وتسويف لا يتوقف، لذلك أناشد الدكتورة د مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مساعدتى فى تفعيل بطاقة تكافل وكرامة رقم 5078100231180138

وإعادة صرف معاشى المتوقف رحمة بظروفى وحالة أسرتى الصعبة

شيماء عادل زغلول أبو سريع

29105152104443

01150932653