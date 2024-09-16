بسمة بظهر مكشوف في مهرجان الفضائيات العربية

خطفت الفنانة بسمة عدسات الصحافة والإعلام خلال حضور مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم أول أمس في أحد الفنادق الكبرى.

وبدت بسمة بإطلالة مميزة تميل للجرأة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من أعلى مكشوف الظهر، فضفاض من أسفل، صمم من قماش الحرير باللون الأصفر الفاقع مع سيور الكريستال الرفيعه.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا هادئًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

حضر الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد السقا، باسم سمرة، غادة عبد الرازق، مي عمر، المخرج محمد سامي، أحمد فهمي، أحمد رزق، عبير صبري، وفاء عامر، نيكول سابا، معتصم النهار، نور علي، ماجد المصري، محمد علاء، مصطفى أبو سريع وأحمد العوضي ورياض الخولي ودنيا المصري وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

بسمة

بسمة أحمد سيد حسن من مواليد 7 ديسمبر 1976، ممثلة ومذيعة مصرية.

حياتها

ولدت في القاهرة لأب مصري يعمل بالصحافة وأم مصرية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، أما جدها لأمها فهو السياسي يوسف درويش مؤسس الحزب الشيوعي المصري.

أتمت دراستها الثانوية في «مدرسة الليسيه الفرنسية»، تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية عملت كمذيعة في قناة النيل للمنوعات ثم قنوات دريم، ثم إتجهت للعمل بالتمثيل وكان أول أفلامها المدينة حيث اختارها المخرج يسري نصر الله للمشاركة في الفيلم.

حياتها الأسرية

في 15 فبراير 2012 أعلن زواجها من الباحث والكاتب عمرو حمزاوي.