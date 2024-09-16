أسوان: إجراء التحاليل المعملية لمياه الشرب يوميا

للتأكد من صلاحيتها..

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لجنة برئاسة المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتوجه إلى محطات مياه الشرب لسحب عينات من المياه ، والقيام بإجراء التحاليل الكيميائية لها بالمعامل المختصة.

مؤكداً على أن الحفاظ على الصحة العامة للمواطن الأسوانى تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى ، وأصدر تعليماته بقيام الجهات المختصة بشكل يومى بإجراء التحاليل المعملية لمياه الشرب المنتجة من مختلف المحطات والمآخذ للتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى .

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى بأنه فور تكليف محافظ أسوان فقد تم القيام بالتوجه إلى محطة أبو الريش قبلى، ومحطتى الرقبة وذلك برفقة محمد مندور مدير المتابعة الميدانية، وطاقم من الدكاترة والفنيين والمتخصصين بالشركة ومديرية الصحة ، وتم آخذ عينات من مياه الشرب والشبكات.

حيث أكدت التحاليل على أن تركيز الكلور مطابق للمواصفات طبقاً لقرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007م.

لافتاً إلى أنه بالتوازى تم قياس نسب الكلور ، والتى أثبت سلامة وجودة المياه المنتجة من المحطات والتى تغذى جميع النجوع والقرى بأبو الريش قبلى، ومنطقة الرقبة وبنبان قبلى.