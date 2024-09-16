وزير التموين يبحث مع الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا الأغذية التعاون مع القطاع الخاص

أجتمع اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع اسامح محمود حسن الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا - الأغذية ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

حضر الإجتماع كل من اللواء وليد ابو المجد– نائب وزير التموين والتجارةالداخلية، والدكتور علاء ناجي - الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و أحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبه السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومن جانب الشركة حضر كريم بركة المدير العام لمجموعة صافولا مصر ، وامحمود فودة مدير عام قطاع السكر بمصر.

ويأتي اللقاء في أطار اجتماعات الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ خطة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الإستراتيجي بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالصناعات الغذائية وبالشراكة مع القطاع الخاص، كما أكد الوزير خلال الإجتماع على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجموعات الصناعية العملاقة، وعرض أفُق التعاون بشكل جديد ومختلف، خاصة وأن مجموعة صافولا الغذائية مجموعة سعودية عملاقة وتتواجد في ١٣ دولة، إضافة إلى امتلاك المجموعة لفروع سلاسل باندا هايبر ماركت.

وفي سياق متصل شدد وزير التموين على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات والجهات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي، وأكد على توجه القيادة السياسية لدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين في كل المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الغذائية، مشددًا على أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية قصوى، موضحًا أن صافولا مصر تقوم بتصنيع الزيوت والسكر والمكرونة وهي من السلع الأساسية بالاسواق، ونتطلع لجذب المزيد من استثمارات المجموعة للسوق المصري.

ومن جانبه وجه المهندس سامح محمود حسن - الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا والوفد المرافق التحية للسيد الدكتور وزير التموين، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة، موضحاً أن المجموعة لديها رؤية للتوسع في السوق المصري وضخ مزيد من الإستثمارات في مجال الصناعات الغذائية وسلاسل التجزئة، حيث تتواجد المجموعة بالسوق المصري منذ ٣٠ عام وتعتبر احد أهم المستثمرين في قطاع الأغذية بمصر، وتمتلك المجموعة ٤ مصانع بمصر، وتهدف للعمل على تحقيق الوفرة من السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة الفائقة بالأسوق المصرية وبأسعار مناسبة.