محافظ الغربية يكرم محمد المنياوي الحاصل على ذهبية رفع الأثقال البارالمبية

أستقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، مساء اليوم ،البطل محمد المنياوي الحاصل على على الميدالية الذهبية في رفع الاثقال في الألعاب البارالميية باريس 2024، بحضور النائب عبد المنعم شهاب والأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية واسرة الاعب في وسط أجواء من الفخر والاعتزاز والفرح.

وكرم محافظ الغربية البطل مهديا له شهادة تقدير ودرع المحافظة تكريماً لمجهوده الذي بذله والذي تكلل بتحقيق الميدالية الذهبية مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعبر عن إرادة حقيقية وعزيمة منقطعة النظير لكل من يريد أن يرفع اسم مصر عاليا.

لافتًا إلى أن الإعاقة لن تمنع الاعب من ممارسة الرياضة وأداء التدريبات اللازمة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات ورفع اسم البلاد وعزف السلام الوطني لمصر أمام جميع دول العالم.

ومن جانبه أعرب الاعب عن سعادته لاستقبال المحافظ له وتكريمه ليمثل له قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية ورفع اسم مصر عالياً.