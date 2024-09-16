حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في موقع متات بالصواريخ
استهدف حزب الله بعد ظهر اليوم الاثنين، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة متات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:35) من بعد ظهر يوم الاثنين 16-9-2024 انتشاراً لِجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة متات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
موقع المطلة
كما استهدف حزب الله بعد ظهر اليوم الاثنين، موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وأوضح في بيانه : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:25) من بعد ظهر يوم الاثنين 16-09-2024 موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
موقع الزاعورة
وقصف حزب الله عصر اليوم مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، في موقع الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.
واعلن: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة )14:30) من بعد ظهر يوم الاثنين 16-09-2024 مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.