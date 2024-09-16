دراسة: شرب المشروبات الغازية تؤدي إلى الولادة المبكرة

أفادت مجموعة دولية من العلماء أن ضرر الصودا يتم التقليل من شأنه ووفقًا للعلماء، يمكن أن تثير المشروبات الغازية الولادة المبكرة.

في السابق، قال الباحثون مرارا وتكرارا إن المشروبات الغازية تؤثر سلبا على الجهاز الهضمي، مما يهيج الغشاء المخاطي ويسبب العديد من العواقب غير السارة، وكان من المعروف أيضا أن هذه المشروبات تؤدي إلى مجموعة من الوزن الزائد.

أثبت العلماء الآن أن الصودا يمكن أن تكون خطيرة بشكل خاص على النساء الحوامل، لأنها يمكن أن تسبب المخاض المبكر.

خلال الدراسة، حلل الخبراء بيانات 60،000 امرأة حامل شاركن في الدراسة الوطنية الدنماركية واستمرت الدراسة نفسها لمدة ست سنوات، واتضح أن معظم النساء اللواتي نجين من الولادة المبكرة لديهن عدد كبير من المشروبات الغازية مع المحليات في نظامهن الغذائي، مما كان يمكن أن يسبب مثل هذا إنهاء الحمل.

يقول العلماء إنهم متأكدون من أن احتمال الولادة المبكرة يرتبط باستخدام المشروبات الغازية، ولكن لم يتم الكشف عن طبيعة ذلك بعد. يستمر البحث في هذه المسألة.

يعتزم العلماء معرفة كيف تؤثر الصودا على الحمل البشري لهذا الغرض، من المخطط إجراء تجارب على الحيوانات التي تشبه البشر قدر الإمكان بالإضافة إلى ذلك، يعتزم العلماء دراسة تكوين المشروبات الغازية بعناية أكبر من أجل فهم ما يمكن أن يعطي مثل هذا التأثير وما هي المنتجات الأخرى التي يجب على النساء في هذا الموقف تجنبها.