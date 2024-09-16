بحضور رئيس الوفد.. بدء احتفالية الحزب الكبري لتكريم أوائل الثانوية العامة بكفر الشيخ

انطلقت الاحتفالية التي تقيمها اللجنة العامة للوفد بمحافظة كفر الشيخ لتكريم أوائل الثانوية العامة بحضور الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد.

تقام الفعالية تحت رعاية النائب الوفدي باسم حجازي، وذلك في المسرح المدرسي المجاور للمدرسة الفندقية بمحافظة كفر الشيخ.

وتشهد الاحتفالية حضور قيادات وأعضاء حزب الوفد وعدد من الشخصيات العامة وأولياء الأمور، حيث يتم تكريم الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، تقديراً لجهودهم ومثابرتهم خلال العام الدراسي.

وأعرب الدكتور عبدالسند يمامة عن فخره بالطلاب المتفوقين، مؤكداً أهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل مشرق لمصر.

كما قدمت اللجنة العامة للوفد شكرها لجميع القائمين على تنظيم هذه الفعالية، مشددة على استمرار دعمها للطلاب المتفوقين في جميع المجالات.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص حزب الوفد على تشجيع الطلاب وتحفيزهم لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق.

بحضور كلا من الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام والدكتور محمد عبده عضو الهيئة العليا و النائب عصام الصباحي عضو الهيئة العليا ومصطفي شحاته عضو الهيئة العليا.

ومن بين المكرمين أولاء رزق أحمد شعبة أدبي بمجموع 346.5، وفاطمة خالد محروس شعبة أدبي بمجموع 344.5.

كما تم تكريم الطلاب أحمد محمد عبد العزيز شعبة علمي رياضة بمجموع 344 درجة، الشهيد عزت الشافعي شعبة علمي علوم بمحموع 306 درجة.