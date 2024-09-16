الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الرئيس السوري يستقبل أمين مجلس الأمن الروسي في دمشق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، في العاصمة دمشق، حسب الرئاسة السورية .

ونشرت الرئاسة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بيانا وجاء فيه: "الرئيس بشار الأسد استقبل سكرتير مجلس أمن الروسي، سيرغي شويغو، وبحث معه مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي".

 

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وأضاف البيان بالقول: "كما تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وآفاق تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين".

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين، حيث أشار في مستهل اللقاء بينهما إلى أنه ستتم مناقشة العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة الذي يميل إلى التصعيد.

 

العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا

كما نوه بوتين إلى أن الطرفين سيبحثان العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا، لافتا إلى أن هناك الكثير من القضايا والأسئلة المطروحة حولها.

وقال بوتين بهذا الصدد: "حضرة السيد الرئيس، إنه لمن دواعي سروري أن أراكم، إننا لم نر بعضنا بعضا منذ فترة طويلة ولدينا الفرصة للحديث عن علاقتنا بأكملها، أما بالنسبة لعلاقاتنا التجارية والاقتصادية، فهناك العديد من الأسئلة هنا أيضًا، كما أن هناك اتجاهات واعدة. آمل أن نتمكن من التحدث معك حول هذا الموضوع".

ومن جهته، أكد الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الروسي أن البلدين مرا باختبارات صعبة خلال العقود الماضية، واستطاعت موسكو ودمشق المحافظة على هذه العلاقات على مستوى من الثقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤشر بشكل واضح على نضج هذه العلاقات بين البلدين.

 

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