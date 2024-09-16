ميسي يكشف ردة فعله بعد عودته للمشاركة مع إنتر ميامي

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ردة فعله بعد العودة للمشاركة مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

وشارك ليونيل ميسي في مباراة إنتر ميامي ضد فيلادلفيا يونيون التي أقيمت فجر اليوم ضمن منافسات الدوري الأمريكي

ولعب ميسي للمرة الأولى مع إنتر ميامي منذ بداية يونيو وكان قد تعرض لإصابة في الكاحل في نهائي كوبا أمريكا واستغرق إعادة تأهيله وقت أطول مما توقعه معظم المشجعين والنقاد.

وعاد ميسي مع إنتر ميامي وقد سجل ثنائية وصنع هدف لزميله الأوروجوياني لويس سواريز ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف لهدف واحد .

وقال ميسي بعد المباراة :" لأكون صادقاً أنا متعب بعض الشئ " .

وأضاف : " الرطوبة والحرارة في ميامي لا يساعدان كثيراً لكني كنت حريص جداً على العودة " .

وواصل : " كنت بعيداً عن الملاعب لفترة طويلة ، شيئاً فشيئاً بدأت التدريبات وشعرت أنني بحالة جيدة ولهذا السبب اتخذنا القرار بالنسبة لي للبدء ، أنا سعيد جداً ، سعيد جداً ".

وقد حسم إنتر ميامي تأهله للتصفيات المؤهلة للقب الدوري الأمريكي لكرة القدم ويتصدر درع المشجعين بفارق سبع نقاط مع مباراة مؤجلة .

عودة ميسي لتدريبات إنتر ميامي بعد تعافيه من الإصابة

عاد النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي للمشاركة في تدريبات فريقه إنتر ميامي الجماعية رفقة زملائه مساء أمس الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة في الكاحل.

وكان ميسي قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل أثناء المشاركة مع منتخب بلاده في نهائي بطولة كوبا أميركا بشهر يوليو الماضي.

وشارك ميسي بفاعليه كبيرة في مران اليوم، وعلى الرغم من عدم تعافيه بالشكل الكامل حتى الآن، حيث مازال اللاعب بحاجة لمزيد من التجهيز للمشاركة في المباريات.

رونالدو يطارد رقم ميسي القياسي بعد ثنائيته ضد الفيحاء

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا هامًا على حساب خصمه الفيحاء، بنتيجة (4-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن لكرة القدم.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في تفوق النصر برباعية مقابل هدف، ليصل إلى 64 هدف من ركلة حرة ليضيق الخناق على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي.

ويتصدر البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو المعتزل قائمة الأكثر تسجيل أهدافًا من ركلة حرة مباشرة برصيد 77 هدف، فيما يحل ميسي في المركز الخامس بتلك القائمة، يليه رونالدو في المركز السادس.

وسجل رونالدو للمرة الخامسة له رفقة ناديه النصر من ركلة حرة مباشرة، بعدما سجل أربعة أهداف منذ انتقاله إلى قلعة العالمي مطلع شهر يناير عام 2023.