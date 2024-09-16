النائب الوفدين باسم حجازي يرحب بالدكتور عبد السند يمامة

رحب النائب الوفدين باسم حجازي، بالدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد، لحضورهم حفل تكريم اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ أوائل الثانوية العامة.

وقال حجازي، إن المعلمين لهم دور كبير في الارتقاء بالطلاب وتوصيلهم لاحلامهم، وكذا أولياء الأمور الذين بذلوا الغالي والنفيس لتحقيق النجاح الباهر لابناءهم. واضاف النائب الوفدي، أنه داعم كبير لطلاب واولياء الأمور في تحقيق النجاح للطلاب، موجها الشكر لأعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تكريم اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ أوائل الثانوية العامة والتي أقيم تحت رعاية النائب باسم حجازي. بحضور كلا من الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام والدكتور محمد عبده عضو الهيئة العليا و النائب عصام الصباحي عضو الهيئة العليا ومصطفي شحاته عضو الهيئة العليا.