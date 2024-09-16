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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ يرحب برئيس الوفد

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد

أكد محمد نجيب رئيس اللجنة العامة بكفر الشيخ، أن اللجنة العامة ترحب بالدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مهنئا أولياء الأمور بنجاح أبناءهم في امتحانات الثانوية العامة. 

 

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها  في حفل تكريم اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ أوائل الثانوية العامة والتي أقيم تحت رعاية النائب باسم حجازي.

 

بحضور كلا من الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام والدكتور محمد عبده  عضو الهيئة العليا و النائب عصام الصباحي عضو الهيئة العليا ومصطفي شحاته عضو الهيئة العليا.

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