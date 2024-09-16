رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ يرحب برئيس الوفد

أكد محمد نجيب رئيس اللجنة العامة بكفر الشيخ، أن اللجنة العامة ترحب بالدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مهنئا أولياء الأمور بنجاح أبناءهم في امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تكريم اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ أوائل الثانوية العامة والتي أقيم تحت رعاية النائب باسم حجازي.

بحضور كلا من الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام والدكتور محمد عبده عضو الهيئة العليا و النائب عصام الصباحي عضو الهيئة العليا ومصطفي شحاته عضو الهيئة العليا.