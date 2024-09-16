الجائزة الخامسة لفيلم "ماما" من ميدفيست (تفاصيل)

فاز الفيلم الروائي القصير ماما بجائزة أفضل فيلم مصري من مهرجان ميدفيست وتعد هذه هي الجائزة الخامسة للفيلم وهو من إخراج وتأليف ناچي إسماعيل.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد إختارته ليشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالمهرجان، وهو من إنتاج كوثر يونس، ومعها منتج مشارك مارك لطفي، ومونتاج ساندرو كنعان ومدير تصوير مصطفى الششتاوي وستايلست ريم العدل وموسيقى تصويرية محمد الصماد وديكور ياسر الحسيني ومهندس الصوت سامح نبيل، وبطولة النجمة مي الغيطي ودانيال شريف.

فيلم ماما

وتدور أحداثه حول فتاة تستعد لإستقبال عامها الواحد والعشرون، في الوقت الذي تخفي فيه سرا مرعبا لحماية نفسها وشقيقها.

بعد بعرض العالمي الأول في مهرجان القاهرة، نظرا لكل ما يحمله المهرجان من عراقة واهمية، هذا هو فيلمه القصير الثالث بعد ام اميرة والذي كان اول فيلم مصري قصير يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي، و فيلمه الثاني البنانوة والذي كان عرضه العالمي الاول في مهرجان دبي السينمائي، وعن "ماما" فهو فيلم يشعر تجاهه بانتماء شديد، نظرا لأن القصة الحقيقية المبني عليها احداث الفيلم تعكس واقعا مريرا له علاقة بقوانين الميراث في مجتمعنا، وشكر ناچي كل من ساعده في تحقيق الفيلم اولا شركة VIU التي اختارت الفيلم لانتاجه، وكل فريق العمل الذي امن به وبالفيلم وساهم بطاقته وفنه لتحقيق الفيلم، وهو يتمنى ان يجد الفيلم صداه عند الجمهور، لأنه يؤمن اولا واخيرا بأن الافلام للجماهير والسعادة الحقيقية لآي فنان هي ان يصل هذا الفن لاوسع نطاق من الجمهور

وعن هذه الجائزة يقول المخرج انه سعيد جدا انها من مهرجان ميدفيست ، لأنه مهرجان يكبر يوما عن الآخر وهي الجائزة الخامسة للفيلم بتأكد دايما ان لو فلم مصنوع بحب واخلاص بين جميع طاقم العمل بالتاكيد سيصل للناس بسرعة، بشكر كل اللي ساهم في الفيلم كوثر يونس ومي الغيطي ومارك لطفي ومصطفى الششتاوي وساندرو كنعان وريم العدل ومحمد صلاح وصماد والحسيني وزيان بالتاكيد الطفل دانيال شريف اللي كان مفاجأة الفيلم