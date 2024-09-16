كتيبة نابلس: صراخ جنود الاحتلال سمعه أهالي المدينة خلال اشتباكنا معهم

خاضت كتيبة نابلس مجموعات بلاطة التابعة لسرايا القدس، عدة اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال مساء أمس الأحد 15/09/2024، في كل من محور الجماسين ومحور السوق ومحيط صيدلية أبو وردة، مؤكدين أن أصوات صراخ جنود الاحتلال المصابين سمعها أهالي المدينة .

وقالت سرايا القدس في بيانها: وفجر أبطالنا في الكتيبة عبوة ناسفة بجرافة عسكرية عند محور السوق وأعطبتها، وذلك أثناء استخدامها من قبل القوات المقتحمة بأعمالٍ تخريبية في المدينة.

وأكدت سرايا القدس، أن شهود عيان شاهدوا سيارات الإسعاف التابعة لقوات العدو متوجهة للمكان لنقل الإصابات، وسُمع صوت صراخ الجنود المصابين من قبل أهالي المدينة.