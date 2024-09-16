الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

كتيبة نابلس: صراخ جنود الاحتلال سمعه أهالي المدينة خلال اشتباكنا معهم

كتيبة نابلس - سرايا
كتيبة نابلس - سرايا القدس

خاضت كتيبة نابلس مجموعات بلاطة التابعة لسرايا القدس، عدة اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال مساء أمس الأحد 15/09/2024، في كل من محور الجماسين ومحور السوق ومحيط صيدلية أبو وردة، مؤكدين أن أصوات صراخ جنود الاحتلال المصابين سمعها أهالي المدينة .

وقالت سرايا القدس في بيانها: وفجر أبطالنا في الكتيبة عبوة ناسفة بجرافة عسكرية عند محور السوق وأعطبتها، وذلك أثناء استخدامها من قبل القوات المقتحمة بأعمالٍ تخريبية في المدينة.

وأكدت سرايا القدس، أن شهود عيان شاهدوا سيارات الإسعاف التابعة لقوات العدو متوجهة للمكان لنقل الإصابات، وسُمع صوت صراخ الجنود المصابين من قبل أهالي المدينة.

مواد متعلقة

حزب الله يقصف مرابض مدفعية الاحتلال في موقع الزاعورة بالأسلحة الصاروخية

الرئيس الإيراني: لم نرسل صواريخ متطورة إلى اليمن لأنه قادر على إنتاجها

وزير الري يوجه بحملة توعوية كبرى لمواجهة تحديات المياه

وزير الري يصل الإمارات للمشاركة فى فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه"

أبو عبيدة: نبارك العملية اليمنية والكيان لا يزال عالقًا في وحل فشله بغزة

وزير الري يتابع إجراءات تطوير الشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها

بعد إعلان الحرب على الشمال بدقائق.. الحكومة الإسرائيلية تأجل اجتماع لمناقشة الموعد

نتنياهو يعلن الحرب على الشمال دون تحديد الموعد
الجريدة الورقية