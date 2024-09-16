أسوان: فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك الغير مرخصة

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك الغير مرخصة بنطاق مركز ومدينة أسوان بدءاً من باكر الثلاثاء 17 سبتمبر الجارى ، ويتم التقديم بالمركز التكنولوجى بمبنى ديوان عام المحافظة.

حيث يأتى ذلك بهدف تحقيق السيطرة المرورية الكاملة على هذه المركبات ، وتقنين أوضاع أصحابها وسائقيها ، مشدداً على إلزام سائقى مركبات التوك توك بخطوط سير محددة ، وأن تتضمن الرخصة أيضاً تحديد مناطق التمركز لها ، على أن يتم بالتوازى قيام لجنة السيرفيس بضبط أى مخالفات ، تواكباً مع الحملات التفتيشية التى يتم تنظيمها من جانب المرور ، ويتم مصادرة مركبات التوك توك الغير ملتزمة.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى حضره اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن رئيس مركز ومدينة أسوان ، ومديرى المرور والمواقف ، وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا سنعمل لتوفير كافة مقومات النجاح لهذه التجربة ، ومواجهة أى تحديات حتى يتسنى تعميمها على باقى المراكز والمدن بشكل متتالى.

موجهاً مسئولى الوحدة المحلية وإدارة المرور بعدم السماح بالإفراج عن الحجز الإدارى لأى مركبات إلا بعد القيام بإنهاء إجراءات الترخيص لها وفقاً للشرواط الواجب توافرها للترخيص للمركبة لأول مرة / التجديد ، وتقوم إدارات المواقف والمرو والوحدة المحلية والجهات المعاونة بتنفيذ تعليمات المحافظ بكل دقة وإتقان ، ووضع بانرات توضيحية بها.

فضلاً عن تنظيم حملات توعية لتحفيز أصحاب مركبات التوك توك بأهمية الترخيص لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة لهم ، هذا وتتمثل الشروط بأن يكون تاريخ شراؤها خلال المدة من عام 2019 وحتى 31 يوليو 2024 ، ودهان المركبة باللون الأبيض ، ولون الجلد أسود ، مع لصق الهوية البصرية للمحافظة على جانبى المركبة ، وعلى الجلد ، وسداد مقابل خدمة عند الترخيص لأول مرة بمبلغ 1000 جنيه / وعند التجديد السنوي مبلغ 500 جنيه ، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة مثبت بها محل إقامته بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان قبل صدور القرار ، وصورة من جميع الأوراق الخاصة بالمركبة للترخيص / رخصة التوك توك للتجديد ، وبالتوازى يتم تسليم صورة شهادة ميلاد الأبن القاصر فى حالة الولاية ، وفى حالة التعامل مع وكيل عن صاحب المركبة يتم تقديم صورة التوكيل وصورة بطاقة الموكل ، ويتم تسليم جميع المستندات بحافظة بلاستيك محكمة الغلق .