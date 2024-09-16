الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

طريقة تحضير الذرة الحلوة بالفرن

الذرة الحلوة في الفرن
الذرة الحلوة في الفرن

تعد الذرة مفيدة جداً لصحة البشرة إذ أنها غنية بفيتامين البيتا كاروتين التي هي مضادات أكسدة قوية تعمل على الوقاية من التجاعيد وزيادة نضارة وحيوية البشرة. تساهم الذرة في تحسين صحة البشرة والعينين، فالذرة الصفراء غنية بفيتامين أ في الجسم، وفيتامين أ ضروري لصحة العينين والبشرة والجلد والأنسجة المخاطية في الجسم.

ويفضل الكبار والصغار تناول الذرة الحلوة بجانب الأطباق الرئيسية على مائدة الغداء وهذا ما يدفع الأمهات الي تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتها من أجل أسعادهم.

وفي السطور التالية نقدم لكٍ طريقة تحضير الذرة الحلوة بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الذرة : 4 حبات (مقشّرة)

- جبن البارميزان : نصف كوب

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

قطّعي الذرة بالحجم الذي ترغبين به.

ضعي الذرة في صينية فرن، ثم أدخليها إلى الفرن، مع التقليب من وقت إلى آخر حتى تنضج من جميع الجهات.

أخرجي الصينية من الفرن، وضعي الذرة في طبق التقديم، ثم وزعي جبن البارميزان على الوجه، وقدميها ساخنة.

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