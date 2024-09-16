سجل رغباتك| رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للدور الثاني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرابط الرسمي لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات أمام طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الثاني.

وفتحت وزارة التعليم العالي تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للدور الثاني يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024 ويستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024.

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 الدور الثاني من الثانوية العامة 205 درجات بنسبة 50 في المائة، بإجمالي عدد طلاب 86 ألفا و200 طالب وطالبة.

ويتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2024

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابطًا رسميًا لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للدور الثاني.

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).



قواعد تنسيق المرحلة الثالثة 2024

وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg.

ونبهت وزارة التعليم العالي بتشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية الحكومية خلال المدة المحددة في تنسيق المرحلة الثالثة 2024.

ولفتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن يتقدم طلاب الثانوية العامة برغباتهم لمدة خمسة أيام في تنسيق المرحلة الثالثة 2024.

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن هذه المعامل أمام الطلاب للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات.

وذكرت وزارة التعليم العالي أنه متاح أمام الطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

ونبهت وزارة التعليم العالي بأن الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

ونصحت وزارة التعليم العالي بمناقشة ترتيب الاختيارات مع الأسرة بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2024

ويتاح أمام طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للشعبة العلمية: كليات التربية النوعية، والتربية الرياضية، والاقتصاد المنزلي، والخدمة الاجتماعية، والمعاهد العليا.

ويتاح أمام طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للشعبة الأدبية كليات التربية الرياضية، والمعاهد العليا والفنية.

