قال شهود العيان ويدعي “سمير ” بواقعة مقتل عامل ويدعي “محمود ”في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إن 4 أشخاص تعدوا عليه بأسلحة بيضاء، حيث ذبحه أحدهم من رقبته أثناء تناوله طعام الإفطار.

واضاف؛ أن المجني عليه هو عائل أسرته الوحيد ويتيم الأب،وله شقيقين وشقيقه وكان معروفا بالطيبة والشهامة، وأن الجناة ارتكبوا الواقعة لمنعه لهم من معاكسة فتاة، فتربصوا له وقتلوه.

وأشار شهود العيان إلى أن المجني عليه ظل يمشي وهو ينزف مسافة 13 مترًا، حتى تصفى دمه وسقط وسط الشارع، مطالبين بالقصاص.

وقال إسلام شقيق المجني عليه ، اخويا هو عائل الاسرة بعد وفاة والدي ، انا فقدت عائلي وسندي الوحيد ،ومش عايز غير حق أخويا ، وبطالب بإعدام المتهم .

شهود العيان في بواقعة مقتل عامل في شبرا الخيمة..ذبحوه وهو بيفطر

كما شهدت منطقة السعادة بشبرا الخيمة جريمة بشعة، حيث أقدم اربع أشخاص على التخلص من زميلهم بالمطواة فارداه قتيلا في الحال أثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، حيث ذبحه أحدهم من رقبته أثناء تناوله طعام الإفطار، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة .

إفطار ممزوج بالدمُاء.. عامل يضحي بحياته لمنعه معاكسة فتاة بشبرا الخيمة

كما قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، حبس 4 اشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بقتل زميله إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، وطلبت النيابة تحريات مباحث القسم حول الواقعة وإرسال السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة للمعمل الجنائي، وسؤال شهود العيان والتحفظ على كاميرات المراقبة في محل الواقعة وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

مقتل عامل شبرا الخيمة

وتلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا يفيد مصرع شاب طعنا باله حاده على يد المتهمين بقتل عامل يدعى محمود. م، قتله 4 أشخاص بأسلحة بيضاء بسبب خلافات بينهم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى وشهود العيان بالواقعة وضبط وإحضار الجناة.

وانتقل فريق من مباحث قسم شبرا الخيمه اول ورئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة إلى مكان الواقعة للوقوف على كافة ملابسات الجريمة.

والقت قوة أمنية من مباحث القسم القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وبمواجهة اعترف بارتكاب الجريمة

وفي واقعة اخري ، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالتصريح بدفن جثتي شابان لقيا مصرعهما، بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد متجهين لحضور واحب عزاء بطوخ في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مركز طوخ، بمصرع شابين 29 سنة و32 سنة، صدمهما قطار أثناء عبورهما السكة الحديد لأداء واجب العزاء بإحدى قرى طوخ، حيث لقيا مصرعهما في الحال، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.