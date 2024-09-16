الغرابة تسيطر على إطلالات أوائل الحضور بحفل جوائز إيمي 2024

أذهلت نجمة تلفزيون الواقع الجميع في حفل توزيع جوائز إيمي لعام 2024 عندما وصلت إلى السجادة الحمراء منذ قليل بينما ترتدي زي الموزة.

وبحسب موقع "E" ظهرت الممثلة المرشحة لأفضل برنامج تليفزيوني RuPaul's Drag Race ، نيمفا ويند ، المعروفة بدخولها إلى ورشة العمل في الموسم السادس عشر وهي مرتدية قشر الموز.

بعد وقت قصير من دخولها التاريخ باعتبارها أول مرشحة من شرق آسيا، تحدثت نيمفيا بصراحة عن مدى أهمية فوزها.

"بصفتي طفلة آسيوية نشأت في آسيا"، لم نتعلم التعبير عن نفسنا فقط كان علينا أن نكون لطفاء وهادئين ومنعزلين. أنا لست ممن يتباهون بكوني جيدة في هذا أو ذاك. أنا خجولة. كانت الثقة بالنفس دائمًا شيئًا بعيد المنال عني طوال حياتي".

كما وصل إلى حفل إيمي الذي يقام على على مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس، ستيرلين هارجو، و مولي جوردون، و ليزا كولون زايان والتي ظهرت بفستان أخضر من تصميم كريستيان سيريانو.

وتقدم عدد من نجوم هوليوود سباق الرجال الأكثر أناقة على السجادة الحمراء، وكان على رأسهم كريستوفر تشونغ، جرانت هارفي، وجيسي تايلر فيرجسون، والتون جوجينز، الذي ظهر ببدلة باللونين الأبيض والأسود، بينما ارتدى أندرو سكوت، بدلة من حقبة الثمانينيات.

وأعادت النجمة روبول المرشحة عن برنامج RuPaul's Drag Race، بإطلالة غريبة باللونين الأبيض والأحمر.

الجدير بالذكر أن جوائز إيمي انطلقت لأول مرة في يناير 1949، حيث تم توزيع ست جوائز فقط، ومع مرور السنوات، تضاعف عدد الفئات بشكل كبير، حتى أصبح هناك ثلاث منظمات شقيقة تعمل معًا لتكريم أفضل الأعمال التلفزيونية. حيث تقدم أكاديمية التلفزيون جوائز إيمي برايم تايم وجوائز إيمي للفنون الإبداعية، بينما تقدم الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التلفزيونية جوائز إيمي النهارية التي تحتفي بالمسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية، في حين تقدم الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية الجوائز الدولية.