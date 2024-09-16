خبير عسكري: إسرائيل ستعاني من صواريخ الحوثين الجديدة لهذا السبب (فيديو)

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الصواريخ الفرط صوتية تبلغ سرعتها أكثر من 5 أضعاف سرعة الصوت.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc أن الصواريخ التي تكون سرعتها أقل من ذلك تُعرف بالصواريخ الأسرع من الصوت (سوبرسونيك)، بينما إذا كانت سرعتها تفوق 5 أضعاف سرعة الصوت، فهي تُعتبر صواريخ فرط صوتية.

وأضاف أن هذه الصواريخ تتمتع بطاقة حركية عالية جدًا، مما يجعل تأثير اصطدامها بالأرض قويًا، كما أن لها أنظمة متقدمة للرصد والصد، وهي أنظمة غير متوفرة لدى إسرائيل أو في المنطقة بشكل عام.

وأشار إلى أن امتلاك الحوثيين لهذه الصواريخ يمثل تحولًا نوعيًا كبيرًا في تسليحهم، مشيرًا إلى أن إيران هي السبب الرئيسي في هذا التطور.

وأشار إلى أن استخدام هذه الصواريخ في هذا التوقيت؛ يعكس وعي الحوثيين بأن إسرائيل لا تملك منظومة دفاعية قادرة على صد الصواريخ الفرط صوتية، مما يعني أن الصواريخ يمكن أن تصل إلى أهدافها بسهولة.

إسرائيل ستواجه تحديات كبيرة نتيجة امتلاك الحوثيين لهذه الصواريخ

وأكد الحلبي أن إسرائيل ستواجه تحديات كبيرة نتيجة امتلاك الحوثيين لهذه الصواريخ، لأنها لا تمتلك الأنظمة اللازمة لرصد أو صد هذه الصواريخ.

ولفت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وأنه من المتوقع أن تحدث ضربات متبادلة في الفترة القادمة، مما قد يتسبب في ضرر كبير للجميع إذا توسع نطاق الحرب.



