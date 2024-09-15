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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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حسن هريدي: صاروخ الحوثيين يعكس الدعم العسكري الإيراني للجماعات الموالية لها

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

أكد السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المنطقة الآن تشهد تصعيدا خطيرا بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوثيين أرادوا إرسال رسالة لإسرائيل باستخدام صاروخا باليستيا، وهو أنه حال ضرب إسرائيل حزب الله فسيتم شن هجمات مضادة بالصواريخ على تل أبيب.

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الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلقه الحوثيين تحطم في الجو

ولفت السفير حسن هريدي إلى أن إيران ستواصل دعم الجماعات التابعة لها بأحدث الأنظمة الهجومية، منوها أن هناك أسلحة لن تتمكن القبة الحديدية من صدها.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن أمريكا تحاول الوصول إلى حلا دبلوماسيا، مشددا على أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدا بجنوب لبنان.

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