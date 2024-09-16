حازم فتوح: أفشة كان قريبًا من الباطن السعودي لولا دعوة الأهلي للمشاركة في مونديال المغرب

أكد حازم فتوح وكيل أعمال اللاعبين، أنه قدم عرضًا من الباطن السعودي قبل عامين إلى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، على سبيل الإعارة.

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وتابع فتوح خلال وجوده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان هناك موافقة فنية على رحيل أفشة بالفعل وكان هناك إجراءات لخروجه".

وأضاف حازم فتوح: "ما حدث هو أمر لا يحدث سوى مرة في الألف، وهو اختيار الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية في المغرب بدعوة، وهو ما عطل الصفقة لعودة المدرب للتمسك بكل اللاعبين ".