وكيل لاعبين يكشف سبب فشل انتقال افشة للباطن السعودي

أكد حازم فتوح، وكيل أعمال اللاعبين، أنه قدم عرضًا من نادي الباطن السعودي قبل عامين إلى محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، على سبيل الإعارة.

وتابع فتوح خلال وجوده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان هناك موافقة فنية على رحيل أفشة بالفعل، وتم البدء في إجراءات خروجه".

وأضاف حازم فتوح: "ما حدث هو أمر نادر ولا يحدث سوى مرة في الألف، وهو اختيار الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية في المغرب بدعوة، وهو ما عطل الصفقة، حيث عاد المدرب للتمسك بجميع اللاعبين".

مأدبة عشاء .. الأهلي ضيفاً بمنزل سفير مصر في كينيا

حرص طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي في العاصمة الكينية نيروبي، مساء الأمس على تلبية دعوة السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر بكينيا، على مأدبة عشاء بمنزله، وذلك على هامش مباراة الأهلي وجورماهيا التي تقام اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وخلال اللقاء دار حوار عن ذكريات الأهلي وجولاته في إفريقيا ونجوم الفريق على مر العصور، حيث أثنى السفير المصري على التنظيم المثالي لبعثة الأهلي، مؤكدًا أن هذا ليس غريبًا على فريق بحجم وتاريخ النادي وبطولاته على المستويين المحلي والقاري.