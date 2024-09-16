عمرو الدسوقي: الهلال الليبي سرق الفوز من المصري.. والأخطاء الدفاعية وراء الخسارة

أكد عمرو الدسوقي نجم النادي المصري الأسبق، أن فريق المصري قدم مستوى جيد أمام الهلال الليبي، لكن الفوز "سُرق" منه لمصلحة المنافس في ظل قلة الخبرات، مشيرًا إلى أن الأمور في الكونفدرالية مختلفة عن منافسات الدوري المصري، كما أنها مباراة في بداية الموسم وجميع اللاعبين لم يصلوا للمستوى المأمول.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لابد أن نلتمس العذر للاعبين، لأن المباراة في بداية الموسم، والهلال الليبي "سرق" الفوز، وكانت هناك عدة فرص كثيرة منها فرصة ميدو جابر، ولكن المصري ارتكب عدة أخطاء دفاعية على مدار اللقاء".

وأضاف: "النجاح الحقيقي هو عدم استقبال أهداف خارج الأرض، لكن هذا لم يحدث، والتمس العذر للاعبين في ظل بداية الموسم، والمصري قادر على المكسب في لقاء الإياب، ويجب الاشادة بأسكواد فريق المصري الذي يضم عناصر مميزة سواء الأساسي أو الجالسين على مقاعد البدلاء".

وواصل: "الانسجام بين لاعبي المصري لم يحدث بنسبة كاملة، وجميع اللاعبين على مستويات عالية، وهو ما سيحدث مع توالي المباريات، والفريق قادر على الصعود لدور المجموعات، والمصري قادر على تقديم موسم استثنائي بما يضم من جهاز فني على مستوى عالٍ وإدارة قوية بقيادة كامل أبوعلي".

وأكد: "اتمنى دعم فريق المصري في المباراة المقبلة، والفريق قادر على عبور تلك المواجهة، والصعود لدور المجموعات".