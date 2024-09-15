نجم الأهلي السابق: كولر أدار مباراة جورماهيا بذكاء والشناوي تألق

قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، نجح في إدارة مباراة الفريق أمام جورماهيا كما يريد وخرج بنتيجة إيجابية كبيرة.

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وتابع هشام حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" كولر قسم المباراة لأجزاء واستطاع الخروج بما يريد من المباراة ".

وأضاف:" الأهلي نجح في خطف المباراة بالضغط الأمامي على المنافس،والبداية كانت مع جورماهيا واستحواذ في أول دقائق ولكن الأهلي نجح في الخروج من هذا الضغط وتسجيل هدفين في دقيقتين".

وأكمل:" استمرار تواجد رامي ربيعة في منطقة جزاء جورماهيا الكيني في الهدف الأول ذكاء كبير من اللاعب".

واستطرد :"الضغط العالي من إمام عاشور وتواجد بيرسي تاو بجواره في الضغط أيضا تسبب في تسجيل هدف الأهلي الثاني".

وأختتم:" محمد الشناوي أنقذ أكثر من هدف اليوم وجورماهيا كان قريب من التسجيل".