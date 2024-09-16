حبس المتهم استدرج طالبة والتعدي عليها بالمطرية

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة ، التحقيقات مع شاب استدرج طالبة وعاشرها معاشرة الأزواج على مدار أسبوعين داخل شقة بمنطقة المطرية.

حبس المتهم استدرج طالبة والتعدي عليها جنسيًا على مدار أسبوعين بالمطرية

وتلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا من مدرس بغياب نجلته طالبة عمرها 13 سنة، تعانى من تأخر ذهني لمدة أسبوعين وعودتها للمنزل.

وأضاف الأب فى بلاغه أن ابنته أخبرته باعتداء عامل فى منتصف العقد الثالث من العمر عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج بشقته على مدار الأسبوعين.

وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

القبض على المتهم بسرقة 1100 تابلت من مخازن التعليم بأكتوبر

كما نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على المتهم بسرقة مخازن وزارة التربية والتعليم، من داخل مدينة طيبة التعليمية والاستيلاء على عدد 1100 جهاز تابلت.

وكانت البداية ببلاغ من مدير الشؤون المالية بمدينة طيبة التعليمة، لاكتشافهم سرقة عدد 1100 جهاز تاب من داخل المخازن، ووجه اتهام لمدير المخازن واثنين من مساعديه تم التحقيق معهم وحبسهم على ذمة التحقيقات.

بعرض البلاغ على اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف اللواء هاني شعراوي نائب مدير المباحث، بقيادة فريق بحث لكشف حقيقة البلاغ وتحديد الجاني الحقيقي، وخاصة أن تحريات العميد محمد أمين كشفت عدم وجود أي أثار كسر بالباب الرئيس للمخزن ما يدعم فكرة السرقة الداخلية.

كما نجحت تحريات مفتش المباحث، وفحص المترددين على المخزن من الكشف عن مفاجأة، حيث تبين أن المتهم يعمل في إحدى شركات البرمجة التي تتعامل مع الوزارة، ويتردد صحبة فريق عمل على المخزن.

وتمكن رئيس مباحث أكتوبر، من القبض على المتهم واستعادة عدد كبير من المسروقات، أرشد عنها المتهم الذى اعترف ببيعها في شارع عبد العزيز.