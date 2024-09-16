قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية يحتفل بالمولد النبوى

ينظم هيئة قصور الثقافة بالاسكندرية حفل مساء اليوم الاثنين بمناسبة المولد النبوى الشريف على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

يحيي الحفل شيخ المداحين الدكتور أحمد الكحلاوي، بمشاركة فرقته الموسيقية، بتقديم مجموعة متميزة من الابتهالات والأناشيد الدينية، يسبقها افتتاح معرض فني يشارك به عدد من الفنانين السكندريين وهواة الفن التشكيلي في مجالات الرسم، التصوير الزيتي والفوتوغرافي، والخط العربي، وغيرها.

الجدير بالذكر ان الاحتفالية تقدم مجانا للجمهور، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، والإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي. وتأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة خلال الشهر الحالي، ويضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية بالقاهرة والمحافظات، تتنوع بين عروض الموسيقى العربية والإنشاد الديني، الندوات والأمسيات الثقافية، والورش والمعارض الفنية.

جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة،

من جانب اخر عقدت مساء أمس الأحد احتفالية فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان بالمولد النبوي الشريف بمركز شباب قرية بهيج بمشاركة علماء الأزهر الشريف أيمن محمد علي، عمر محمد أحمد، وأحمد عباس العطار -لقاء شعري وقصائد في مدح الرسول للشاعر جابر بسيوني عرض فني لفرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة تدريب كابتن مصطفى جابر بحضور شيماء عز الدين - أخصائي ثقافة القرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ،وسماح محمد مدير الدراسات والبحوث بالفرع ومسئول النشاط

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