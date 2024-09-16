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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إبراهيم عبدالخالق: الزمالك سيظهر بشكل أفضل مع مشاركة الصفقات وعودة المصابين

إبراهيم عبدالخالق
إبراهيم عبدالخالق

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق على حساب الشرطة الكيني، في مستهل مشواره بالكونفدرالية.

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وقال عبدالخالق خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: " استهلال الزمالك مشواره بالكونفدرالية بالفوز أمر هام للغاية معنويا ونفسيا".

وأكمل:" يجب أن يخوض الزمالك مباراة الاياب بكل جدية".

وأشار إلى أداء الزمالك سيتحسن خلال المباريات القادم مع مشاركة الصفقات الجديدة وعودة المصابين.

وتمنى إبراهيم عبدالخالق مشاركة الثنائي عمر فرج ومحمود بنتايك في مباراة الاياب أمام الشرطة الكيني.

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