المثلوثي..لاعبو الزمالك تعاهدوا على الحفاظ على لقب الكونفدرالية

تحدث التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة فريقه بالأمس أمام الشرطة الكيني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قال حمزة المثلوثي:" واجهنا بعض الصعوبات خلال مواجهة الشرطة الكيني، ومنها نقص الأكسجين بسبب ارتفاع الملعب عن سطح البحر.

وأضاف:" حققنا الهدف من المباراة بالفوز خارج الديار، في أولى خطوات الفريق نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي".

وتابع المدافع الدولي التونسي تصريحاته قائلًا:" تعاهدنا كلاعبين على بذل أقصى جهد من أجل الحفاظ على لقب الكونفدرالية، وهذه سمة الفرق الكبرى مثل الزمالك الذي ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها".

وكان الزمالك استهل مشواره الأفريقي بالفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية..