وليد فواز يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "برغم القانون"

أعرب الفنان وليد فواز، عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "برغم القانون"، الذي تم عرضه عبر منصة Watch It وقناة ON، حيث يجسد فواز شخصية زوج غيور يعمل بهيئة قناة السويس، تلجأ إليه الفنانة إيمان العاصي لتسأله عن زوجها الذي اختفى في ظروف غامضة.

قال وليد فوازي، في تصريحات صحفية، " "أشكر الله على ردود الأفعال التي وصلتني حتى الآن، ولكن الأحداث الحقيقية لم تبدأ بعد. الشخصية التي أجسدها تحمل خلفها قصة كبيرة سيكتشفها الجمهور تدريجياً في الحلقات المقبلة."

وأضاف فواز: "سعدت كثيرا بالعمل مع الفنانة إيمان العاصي، وأتمنى لها كل النجاح في أول بطولة درامية لها. العمل أيضاً مع شركة كبيرة مثل فنون مصر، والمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، كان تجربة مميزة بالنسبة لي. كما شعرت براحة كبيرة أثناء العمل مع المخرج شادي عبد السلام، وسعيد للغاية بتجربته."

قصة مسلسل برغم القانون

تدور أحداث المسلسل حول المحامية ليلى، التي تعيش في مدينة بورسعيد. تستيقظ ليلى في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى دون أي سبب واضح. بعد محاولاتها اليائسة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام عشر سنوات، وأثمر عن طفلين، ليلى وهاشم. ومع تقدم الأحداث، تتكشف الأسرار التي أدت إلى هروب زوجها "أحمد" دون سابق إنذار.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين، وعدد آخر من النجوم تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.