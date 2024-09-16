الإثنين 16 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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محامية: 99% من قضايا الأسرة في المحاكم سببها تدخل الأهل

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت المستشارة ولاء هريدي، المحامية بالاستئناف العالي، إن إفشاء الزوج أو الزوجة أسرار المنزل للأهل من شأنه أن يُزيد من الأزمات والمشاكل، معقبة: "إفشاء الأسرار يُزيد من الأزمات، وبيخلي النفوس تشيل".

وأشارت"هريدي"، خلال حوارها مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن 99% من قضايا الأسرة في المحاكم سببها الرئيسي تدخل الأهل، نتيجة إفشاء أسرار المنازل.

ولفتت إلى أن الفيس بوك والإنترنت أحد أسباب تفكك الأسر، معقبة: "في رجالة تجلس على الإنترنت والفيس بوك 24 ساعة، وفي ستات كذلك".

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