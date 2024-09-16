محامية: 99% من قضايا الأسرة في المحاكم سببها تدخل الأهل

قالت المستشارة ولاء هريدي، المحامية بالاستئناف العالي، إن إفشاء الزوج أو الزوجة أسرار المنزل للأهل من شأنه أن يُزيد من الأزمات والمشاكل، معقبة: "إفشاء الأسرار يُزيد من الأزمات، وبيخلي النفوس تشيل".

وأشارت"هريدي"، خلال حوارها مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن 99% من قضايا الأسرة في المحاكم سببها الرئيسي تدخل الأهل، نتيجة إفشاء أسرار المنازل.

ولفتت إلى أن الفيس بوك والإنترنت أحد أسباب تفكك الأسر، معقبة: "في رجالة تجلس على الإنترنت والفيس بوك 24 ساعة، وفي ستات كذلك".