شعبة البيض تكشف تفاصيل إحالة 21 من المنتجين إلى النيابة بسبب الاحتكار

كشف أحمد نبيل، رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، عن تفاصيل إحالة 21 من منتجي البيض إلى النيابة بسبب التفاهم على أسعار البيض، قائلاً: "حتى الآن لم يأتي إلينا أي أمر رسمي حول هذا الأمر".

وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين سواء لدى المنتج أو لدى التاجر، وهذا يمنع فكرة الاحتكار من الأساس، مشيرًا إلى أن فكرة فرض سعر على سلعة غير قابلة للتخزين أمر غير ممكن.

وأوضح أن سعر طبق البيض كان يُقدر بـ135 جنيهًا، ويُباع للمواطن بـ70 جنيهًا، وكان الأولى في هذه الحالة الاتفاق بين المنتجين على سعر محدد، مشيرًا إلى أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين، ويخضع للعرض والطلب.