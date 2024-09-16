تفاصيل افتتاح مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين بالسامر

مهرجان مسرح الهواة .. شهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء الأحد، افتتاح فعاليات مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وافتتح الفعاليات الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. هانى كمال رئيس المهرجان، عبير الرشيدي مدير المهرجان، ولفيف من المبدعين والقيادات الثقافية والنقاد والمسرحيين.

ونقل "ناصف" في كلمته تحية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مهنئا الجميع بانعقاد هذه الدورة، ومقدما التحية لهواة المسرح ومشيدا بالقوة الناعمة القادرة على المواجهة والتغيير، لجعل مصر الأجمل والأرقى بين دول العالم.

الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن المهرجان زاده شرفا حضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين المكرمين هذا العام، موجها الشكر لرئيس المهرجان ولجان التحكيم والنقاد والمشاهدة والإدارة المركزية للشئون الثقافية وإدارة الجمعيات وإدارات الهيئة المعاونة، والقائمين على نشرة المهرجان التي ترصد وتوثق أحداثه.

واختتم حديثه بتوجيه التحية لكل من شارك بالدعم لإقامة هذا المهرجان متمنيا تقديم دورة ناجحة تليق بذلك المهرجان الذي يعد واحدا من أهم برامج وزارة الثقافة، معلنا دعم الفائزين في ختام المهرجان من ممثلين ومخرجين باعتمادهم وتقديم دورات تدريبية لصقل مواهبهم.

وأشار الشاعر د. مسعود شومان ان اختيار اسم الفنان الراحل زكريا الحجاوي شخصية المهرجان، جاء موفقا كونه يمثل أيقونة نادرة تمثل شهادة حية على تاريخ وطن أدرك معنى الكنوز البشرية الحية مبكرا، فكان حقا رائدا في مجاله.

مسعود شومان

وتابع "شومان" قائلا نشهد اليوم فعاليات الدورة العشرين من مسرح الهواة ذلك المهرجان الذى لا يطمح في عطايا سوى محبة المسرح ولا يسعى لمكسب سوى اكتشاف الجمال والوصول للناس بأدوات فقيرة ومعاني شديدة الثراء، مضيفا أن مرور 20 عاما على هذا المسرح المتميز يمثل فضاء فنيا مختلفا، من حيث التوجه الفني، ونوع المشاركين وجهات الإنتاج، فهذا المسرح ينطلق من آليات مختلفة، حيث يعتمد على الجمعيات الثقافية، وهو ما يعد دعما للعمل الأهلي، ويقدم إشارات عميقة على اهتمام المؤسسة الثقافية الرسمية بالموهوبين، وإبداعهم المسرحي المفارق.

وأوضح أن معظم تجارب الهواة في الدورات السابقة اعتمدت على اختيار نصوص أجنبية، لذا تقرر هذا العام التوجه لمسرحنا المصري، والبحث عن صيغة تحفل بالمؤلفين المصريين خاصة ممن لهم تجارب مهمة في ترسيخ هويتنا المسرحية، عبر استلهام التراث والمأثور الشعبي، لإعادة الحالة المصرية لمسرح جديد كادت أن تبتلعه رؤى المسرح الغربي وما تطرحه من تصورات بعيدة عن منظومة قيمنا، مشيرا أن الهواية وطن الهواة، وفصيلة دمهم المسرحية التي تنطلق من التجديد النابع من التوهج الفني.

من ناحيته قدم رئيس المهرجان الشكر للجمهور الذي جاء ليؤكد على أهمية هذا المهرجان، كما أعرب عن سعادته بوجوده بين المسرحيين، مقدما الشكر لوزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة لدعمهما هذا المهرجان، ولكل من ساهم في إقامته.

وأعربت مدير المهرجان عن سعادتها قائلة: "المسرح كان ولا زال أحد أهم وسائل التواصل الإنساني، ويمكن من خلاله استكشاف أعماق النفس البشرية وقضايا المجتمع بطرق إبداعية مؤثرة".

كما أكدت أهمية هذا المهرجان الذي يمثل منصة للتعبير الحر والإلهام وجاء ليجسد شغف الفن وروح الإبداع من خلال الاحتفاء بمواهب شابة طموحة، تحمل في طياتها الرغبة في التغيير، والتعبير عن أفكارها ومشاعرها عبر خشبة المسرح.

وقد بدأت فعاليات الحفل، بافتتاح معرض للحرف التراثية من إنتاج الجمعيات الثقافية التي تشرف عليها الهيئة ومعرض للكتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن المهرجان والفنان الراحل زكريا الحجاوي ونبذة عن العروض المشاركة، من مونتاج وإخراج محمد شومان، وذلك قبل أن يدشن العرض المسرحي "النصف الثاني من الطريق" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح تأليف وإخراج أحمد رجائي.

كما شهدت الفعاليات تكريم أسماء الفنانين والكتّاب والقيادات الراحلين وهم: الفنان أشرف عبد الغفور وتسلمت التكريم ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، وكرم المهرجان اسم كل من: محمود الجندي، د. عايدة علام، أحمد حلاوة، د. علاء عبد العزيز، محمد البطاوي، محمد لبيب، وممدوح أبو يوسف.

بجانب تكريم الفنانات القديرات: عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

حضر الفعاليات لجنة التحكيم المكونة طارق الدسوقي د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، وأعضاء لجنة المشاهدة المكونة من المخرجين د. عمرو دوارة ومحمد صابر، ومهندس الديكور محمد جابر،

وشهد الافتتاح حضور عدد من قيادات هيئة قصور الثقافة منهم د. إسلام زكي، رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، د. منال علام، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، د. هبة كمال، مدير الإدارة العامة للتمكين الثقافي، الشاعر عبده الزراع، مدير عام الإدارة العامة للثقافة العامة، سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة للفنون الشعبية، والحسيني عمران مدير الإدارة العامة للنشر. تغريد كامل مدير التسويق

وتتواصل الفعاليات غدا الاثنين على مسرح السامر بتقديم عرضيين مسرحيين، الأول بعنوان "حديث الصباح والمساء" لفرقة جمعية البسمة لرعاية المعاقين، قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ وإخراج محمد شاكر في السادسة مساء، يليه "الحوش" لفرقة جمعية نادي المسرح ببورسعيد، تأليف وإخراج محمد أسامة المصري في الثامنة مساء، ويعقبهما ندوة نقدية بمشاركة النقاد د. حسام أبو العلا، د. طارق عمار، د. محمد زعيمة، بجانب نشرة يومية تصدر عنه، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

يقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويشارك به هذا العام 11 عرضا مسرحيا من العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي على التنافس الخلاق، وتطوير مستقبل المسرح بمختلف أقاليم مصر.