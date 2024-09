أجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل جوائز إيمي على مر السنين

9/16/2024 12:07:24 AM

مع انطلاق حفل توزيع جوائز إيمي 2024، والذي يقام على مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس، يستضيف حدث هذا العام لأول مرة الثنائي الأب والابن يوجين ودان ليفي، اللذان شاركا في إنتاج وبطولة المسلسل الناجح Schitt's Creek.

استعرض موقع "E" أبرز وأشهر إطلالات نجمات هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي على مر السنين.

ريس ويذرسبون

تألقت نجمة مسلسل Big Little Lies في حفل توزيع الجوائز لعام 2022 بفستان أزرق لامع بدون حمالات.

سوزان كيليتشي واتسون

تألقت ممثلة This Is Us بفستانها اللامع مكشوف الكتفين.

فيولا ديفيس

أضافت فيولا بهجة من اللون البرتقالي إلى حفل توزيع جوائز إيمي 2017

ميشيل دوكري

أضفت الفائزة بجائزة إيمي 2018 لمسة من البهجة والسحر إلى الحفل المرصع بالنجوم بفستان أزرق فاتح من تصميم كارولينا هيريرا.

جاني جونز

خطف هذا الفستان الجذاب من تصميم فيرساتشي الأنظار في حفل توزيع جوائز إيمي لعام 2009. ورغم أن الفستان كان يبدو وكأنه من المستقبل، إلا أنه لا يزال يتمتع بتفاصيل كلاسيكية تجعله خالداً.

كلير فوي

نجحت هذه الإطلالة مع جمبسوت كلير الأسود الأنيق للغاية من تصميم أوسكار دي لا رينتا.

إيل فانينج

نجحت إيل في إعادة موضة هوليوود القديمة إلى حفل عام 2022.

نينا دوبريف

أذهلت الممثلة السابقة لمسلسل The Vampire Diaries الجميع بفستانها الأحمر بدون حمالات من تصميم Donna Karan في عام 2011.

تراجي ب. هينسون

خطفت نجمة فيلم Empire في فستان أصفر مخصص لها من تصميم Vera Wang خلال حفل توزيع جوائز إيمي لعام 2016.

عيسى را

بدت نجمة فيلم Insecure وكأنها سندريلا العصر الحديث، ولفتت الأنظار ببدلة زرقاء لامعة من تصميم فيرا وانج.

الجدير بالذكر أن جوائز إيمي انطلقت لأول مرة في يناير 1949، حيث تم توزيع ست جوائز فقط، ومع مرور السنوات، تضاعف عدد الفئات بشكل كبير، حتى أصبح هناك ثلاث منظمات شقيقة تعمل معًا لتكريم أفضل الأعمال التلفزيونية. حيث تقدم أكاديمية التلفزيون جوائز إيمي برايم تايم وجوائز إيمي للفنون الإبداعية، بينما تقدم الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التلفزيونية جوائز إيمي النهارية التي تحتفي بالمسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية، في حين تقدم الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية الجوائز الدولية.