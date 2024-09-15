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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

خالد الغندور: رامي ربيعة من شبح الرحيل عن الأهلي بسبب موسيماني للمدافع الأفضل مع كولر

رامي ربيعة
رامي ربيعة

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بأداء رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي ومنتخب مصر بعد قيادته للقلعة الحمراء للفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تم استبعاد رامي ربيعه من قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر وكان اللاعب مستبعد تمامًا من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وقتها وقرر ربيعه وقتها خوض تجربة جديدة على سبيل الإعارة في آخر يوم من سوق الانتقالات".

وتابع :" ربيعه كان أتم اتفاقه مع مسؤولي المقاولون العرب وقتها على الإنضمام لهم على سبيل الإعارة ونجح المقاولون العرب في الحصول على موافقة النادي الأهلي واللاعب وقع بالفعل على عقود انضمامه للمقاولون".

وأكمل :" ٣ دقائق فقط تأخير ابقوا على ربيعة ضمن صفوف النادي الأهلي، ولم يرحل إلى المقاولون العرب مع كامل احترامي لهم بكل تأكيد".

وأختتم الغندور:"موسيماني رحل وجاء بعده مدربين أجانب ورامي ربيعة استمر يجتهد ويجتهد إلى أن وجد ضالته مع مارسيل كولر الذي نجح في استخراج أفضل ما يمتلك اللاعب وصمم على الدفع به في مباريات كثيرة رغم هجوم الجماهير في أوقات كثيرة ولكن كولر نجح في رهانه ورامي حاليًا من أفضل اللاعبين في صفوف الأهلي ومنتخب مصر".

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